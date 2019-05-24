Россия откачивает «загрязнённую» нефть из «Дружбы» — Reuters

Новороссийск, Краснодарский край, , 16:59 — REGNUM Около 2 млн тонн нефти с повышенным содержанием хлорорганики откачано из нефтепровода «Дружба». Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Так, по их данным, откачанная нефть доставляется в Новороссийск и там смешивается с кондиционным сырьём, после чего направляется на экспорт. Ещё около 2 млн тонн некондиционной нефти остаётся в трубопроводных системах России, Белоруссии и Украины, плюс около 1 млн тонн — в Польше и Германии, а также около 100 тыс. тонн — в Венгрии.

Всего, по данным белорусского госконцерна «Белнефтехим», было «загрязнено» около 5 млн тонн нефти, поставлявшейся по «Дружбе». Об инциденте с «загрязнением» магистрального нефтепровода было объявлено 19 апреля.

«Транснефть» констатировала источник вброса хлорорганики на российской территории. Российские правоохранительные органы завели уголовное дело и задержали подозреваемых. В мае белорусские НПЗ получают качественную российскую нефть.

Напомним, что сегодня, 24 мая в Москве проходят переговоры глав правительств России и Белоруссии Дмитрия Медведева и Серея Румаса. До этого проблемные вопросы в нефтяной сфере обсуждались на уровне вице-премьеров Дмитрия Козака и Игоря Ляшенко. В повестке встречи — поставки российской нефти в Белоруссию, а также возможность компенсационных выплат Москвой.