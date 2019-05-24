Мэрия добилась сноса аттракционов в парке «Танаис»

Воронеж, , 16:54 — REGNUM Администрация Воронежа в суде добилась сноса аттракционов, в течение многих лет работавших в парке «Танаис» в Юго-Западном районе. Нарушения в работе арендаторов были выявлены ещё несколько лет назад, в 2018 году мэрия получила от прокурора представление о демонтаже аттракционов, однако добиться права демонтажа в судебном порядке удалось лишь сейчас, сообщает ИА REGNUM.

Решение суда по иску мэрии Воронежа к ООО «Танаис» вынесено 23 мая: суд постановил удовлетворить требования администрации города и обязал арендатора «освободить земельный участок по адресу: г. Воронеж, 2 ул. Олеко Дундича, 2, площадью 211 466 кв.м., кадастровый номер: 36:34:0505054:17, от аттракционов «Железная дорога», «Большой автодром», «Шуточный выстрел», «Фантазия», «Осьминожка», «Вертолет», «Емеля», «Вертушки», «Шапито», «Паровозик», «Экстремальные качели», «Призовые игры», «Замок страха», «Кобра», «Вихрь», «Батут», «Призовой аттракцион «Рыбалка», «Стрелковый мир». Впрочем, арендатор может обжаловать решение суда в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца.

В пресс-службе администрации города подчеркнули, что аттракционы располагались на территории «Танаиса» без правовых оснований. Судебное решение дает возможность властям решить вопрос по благоустройству парка.

«Суд удовлетворил требования муниципалитета о демонтаже незаконных объектов. В настоящее время у предпринимателей появляется интерес к развитию городских зеленых зон в рамках концессионных соглашений. Так, администрацией города получена частная инициатива по реконструкции и развитию парка «Дельфин», которая сейчас находится в проработке профильных структурных подразделений. Она предполагает вложение около 150 миллионов рублей в обновление этой зеленой зоны. Аналогичный опыт в случае успешной реализации этого проекта будет распространен и на парк «Танаис», для этого главой Воронежа Вадимом Кстениным дано поручение управлению главного архитектора о разработке концепции его реконструкции. Концепция предполагает создание на этой территории современных аттракционов, при этом парк навсегда останется парком в своих границах и будет находиться в муниципальной собственности», — прокомментировали в пресс-службе администрации Воронежа.

Как сообщало ИА REGNUM, спор между властями Воронежа и арендатором «Танаиса» идет уже несколько лет. Ещё в 2016 году суд принял решение о расторжении договора аренды на участок, на котором расположены аттракционы, ситуация обсуждалась на уровне губернатора, нарушения в работе парка выявляла КСП и прокуратура — например, в 2017 году выяснилось, что часть аттракционов в парке работает вообще без документов.

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