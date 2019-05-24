На Ямале пересматривают сметную стоимость строительства моста через Обь

Салехард, , 16:44 — REGNUM Строительство моста через Обь на Ямале откладывается из-за проблем с финансированием. Об этом заявил глава ЯНАО Дмитрий Артюхов в ходе общения с жителями региона в Instagram 23 мая 2019 года.

Дмитрий Артюхов пояснил, что дороговизна проекта вынуждает применять другие технологии и облегчённые конструкции, чтобы сделать его дешевле.

«Мы делаем все, чтобы строительство началось как можно скорее, ведь это масштабный проект федерального уровня»,— отметил Дмитрий Артюхов.

Напомним, строительство моста через реку Обь, между Салехардом и Лабытнанги, должно было начаться в первом квартале 2019 года. Осенью 2018 года было заключено концессионное соглашение на возведение объекта.

Мост между Салехардом и Лабытнанги соединит не только эти два города, но и станет важным узлом Северного широтного хода.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, частично финансы на строительство 2,5-километрового моста через Обь выделяет правительство ЯНАО — около 8 млрд рублей. Также запланирован на первоначальном этапе грант из федерального бюджета в размере 10 млрд рублей. В целом стоимость мостового перехода через Обь на Ямале оценивается в 60 млрд рублей. Тогда как строительство всего Северного широтного хода специалисты оценивают в 113 млрд рублей.

Северный широтный ход — это железнодорожная магистраль на Ямале по маршруту Обская — Салехард — Надым — Новый Уренгой — Коротчаево, которая должна связать западную и восточную части Ямало-Ненецкого автономного округа, Северную железную дорогу со Свердловской. Проект реализуется совместно силами правительства России, ЯНАО, ПАО «Газпром» и ОАО «РЖД»

Читайте ранее в этом сюжете: Возведение моста через Обь на Ямале хотят разделить на две части