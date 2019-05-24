Ночной экспресс начнёт курсировать между Махачкалой и Баку

Махачкала, , 16:42 — REGNUM Ночной экспресс между Махачкалой и Баку начнёт курсировать с осени 2019 года. Комфортное передвижение обеспечат новые вагоны СВ и удобное расписание. Об этом сегодня, 24 мая, в ходе встречи с главой Дагестана Владимиром Васильевым рассказал начальник Северо-Кавказской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Владимир Пястолов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе руководителя республики.

Напомним, вопрос запуска поездов между столицами Дагестана и Азербайджана в середине февраля Владимир Васильев обсудил с гендиректором — председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозёровым на полях Российского инвестиционного форума в Сочи. Тогда глава Дагестана заявил, что данный шаг для республики будет иметь важное экономическое значение и поспособствует развитию туризма в регионе.

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Как сообщало ИА REGNUM , в сентябре 2018 года гендиректор международного аэропорта Махачкалы Арсен Пирмагомедов и председатель правления ассоциации туризма Азербайджана Нахид Багиров подписали меморандум о сотрудничестве. Согласно предварительной договорённости, Махачкалу и Баку должно связать прямое авиасообщение.