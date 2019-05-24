Смольный отказался от проекта скоростного трамвая в Петергоф

Санкт-Петербург, , 16:20 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга свернули проект, согласно которому предполагалось построить линию скоростного трамвая от станции метро «Кировский завод» до Петергофа, охватив по пути крупный жилой комплекс «Балтийская жемчужина». Проект признан неэффективным.

Как сообщают 24 мая городские СМИ, об этом стало известно из ответа чиновников на обращение местных жителей.

«Принимая во внимание большую протяженность трамвайных линий и с учетом точечной локации жилой застройки, указанный проект не показал достаточной экономической эффективности», — говорится в документе городского комитета по инвестициям.

Как сообщало ИА REGNUM, на первом этапе проекта скоростная трамвайная линия должна была дойти от «Кировского завода» до жилого комплекса «Балтийская жемчужина». Протяженность участка составила бы 6 км. Еще через четыре года участок протяженностью 14,2 километра должен был соединить «Балтийскую жемчужину» с Петергофом.

Проект рассчитывали реализовать на концессионных условиях за счет собственных и привлеченных средств инвестора, со сроком действия соглашения 30 лет. Общая стоимость проекта оценивалась в 14,4 млрд рублей.

Однако объявленный в 2018 году властями конкурс провалился: предложенные Смольным условия государственно-частного партнерства по разным причинам не устроили представителей частного бизнеса, которые отозвали свои заявки или подали их слишком поздно.

«Мы планируем объявить новый конкурс на данную трамвайную линию», — заявляла 2 октября 2018 года тогдашний глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк. Однако уже 3 октября ее начальник, экс-губернатор Георгий Полтавченко ушел в отставку, а вскоре покинула Смольный и сама Бабюк.

Напомним, ранее Смольный отказался от реализации проекта «аэроэкспресса» между аэропортом «Пулково» и Витебским вокзалом, также в силу экономических причин и дороговизны проекта.

Напомним, на принципах концессии в Петербурге реализуется проект «частного трамвая» под брендом «Чижик» в Красногвардейском районе. В марте 2018 года был запущен первый маршрут «Чижика», затем второй. Полностью проект должен быть реализован до конца 2019 года, частные трамваи свяжут станцию метро «Ладожская» и железнодорожную станцию Ржевка.

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