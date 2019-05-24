Доходность пенсионных активов Казахстана за год составила 10,7%

Нур-Султан, , 15:59 — REGNUM Объем активов Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) Казахстана по состоянию на 1 мая 2019 года составил 9,76 трлн тенге ($25,75 млрд), сообщили 24 мая в пресс-службе Национального банка республики.

В финансовом регуляторе уточнили, что по итогам января-апреля 2019 года размер начисленного инвестиционного дохода составил 172,4 млрд тенге ($455 млн). Доходность пенсионных активов за год составила 10,7%, а с учетом инфляции — 5,8%.

Денежные средства номинированные в национальной валюте Казахстана составили 6,613 млрд тенге ($17,45 млн), номинированные в иностранной валюте — 3,149 млрд тенге ($8,31 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года из активов ЕНПФ в краткосрочные ценные бумаги США было вложено 346,92 млрд тенге ($919 млн) с доходностью 2,46% годовых. Доля иностранных государственных ценных бумаг в портфеле ЕНПФ составила 15,62%.

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