Пятница, 24 Мая 2019 года
15:56:40 МСК

Самыми востребованными в Приморье являются матросы, логисты и сварщики

Экономика

Почти три четверти рабочих мест на Дальнем Востоке создаются для специалистов со средним профессиональным образованием

Владивосток, 24 мая 2019, 15:56 — REGNUM  Наиболее востребованными специалистами в Приморском крае являются матросы, логисты и сварщики, сообщила 24 мая пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ).

Специалисты агентства проанализировали потребность 1200 компаний российского Дальнего Востока и выяснили, что больше всего в регионе востребованы специалисты со средним профессиональным образованием — на них приходится до 73% от всех планирующихся к созданию новых рабочих мест.

Так, в Амурской области топ три востребованные профессии: машинисты на открытых горных работах, технологи по лесозаготовке и мастера общестроительных работ, а в Якутии — горнорабочие на открытых и подземных работах, а также подземные электрослесари.

Всего, по данным агентства, до 2025 года на рынке труда Дальнего Востока будет создано более 133 тыс. новых рабочих мест.

Читайте также: Хабаровский край массово теряет рабочие места, кадры и малый бизнес

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Рынок труда
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить