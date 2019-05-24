Самыми востребованными в Приморье являются матросы, логисты и сварщики

Владивосток, , 15:56 — REGNUM Наиболее востребованными специалистами в Приморском крае являются матросы, логисты и сварщики, сообщила 24 мая пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ).

Специалисты агентства проанализировали потребность 1200 компаний российского Дальнего Востока и выяснили, что больше всего в регионе востребованы специалисты со средним профессиональным образованием — на них приходится до 73% от всех планирующихся к созданию новых рабочих мест.

Так, в Амурской области топ три востребованные профессии: машинисты на открытых горных работах, технологи по лесозаготовке и мастера общестроительных работ, а в Якутии — горнорабочие на открытых и подземных работах, а также подземные электрослесари.

Всего, по данным агентства, до 2025 года на рынке труда Дальнего Востока будет создано более 133 тыс. новых рабочих мест.

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