Нефть «терпит» существенные потери

Москва, , 15:52 — REGNUM Цены на нефть на мировых рынках наконец-то отреагировали на статистическую новость по недельным запасам коммерческой нефти в США, которые растут уже не первую неделю, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын.

«Стоит отметить, что США потребляют ¼ часть от всей добываемой нефти в мире, и даже при том факте, что Штаты вышли на первое место в мире по добыче, собственной нефти им не хватает», — отметил эксперт.

Торговая война США с Китаем может повлиять на уменьшение мирового спроса на нефть, что в свою очередь скажется на снижение котировок цен на нефть на мировых торговых площадках.

«Все выше причисленные факторы в текущем моменте влияют на снижение цены, так нефть марки Brent уже в ближайшее время может протестировать уровень 65 долларов США за баррель, а марка WTI может опустится до отметки 55 долларов», — полагает Лисицын.

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