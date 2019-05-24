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Нефть «терпит» существенные потери

Экономика

На снижение котировок может повлиять торговая война США с Китаем

Нефть «терпит» существенные потери
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Москва, 24 мая 2019, 15:52 — REGNUM  Цены на нефть на мировых рынках наконец-то отреагировали на статистическую новость по недельным запасам коммерческой нефти в США, которые растут уже не первую неделю, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын.

«Стоит отметить, что США потребляют ¼ часть от всей добываемой нефти в мире, и даже при том факте, что Штаты вышли на первое место в мире по добыче, собственной нефти им не хватает», — отметил эксперт.

Торговая война США с Китаем может повлиять на уменьшение мирового спроса на нефть, что в свою очередь скажется на снижение котировок цен на нефть на мировых торговых площадках.

«Все выше причисленные факторы в текущем моменте влияют на снижение цены, так нефть марки Brent уже в ближайшее время может протестировать уровень 65 долларов США за баррель, а марка WTI может опустится до отметки 55 долларов», — полагает Лисицын.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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