В Поволжье долги по зарплате значительно выросли из-за двух регионов

Нижний Новгород, , 15:45 — REGNUM В Приволжском федеральном округе на 1 мая просроченная задолженность по зарплате составила около 265 млн рублей, что на 37,4% выше к уровню 1 апреля. Около 60% долгов приходится на три региона — Татарию, Чувашию и Башкирию. При этом в Татарии и Чувашии отмечен наибольший рост задолженности — в 11,3 раза и на 74,6% соответственно. Об этом свидетельствуют данные Росстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Просроченная задолженность в Поволжье на 1 мая составила 264,615 млн рублей. Это на 7,9% больше по сравнению с началом года и на 37,4% выше, чем было по состоянию на 1 апреля. Столь значительным ростом округ «обязан», по большому счёту, двум регионам — Татарии и Чувашии.

Самые большие долги по заработной плате зафиксированы в Татарии: они возросли в апреле в 11,3 раза и достигли 64,7 млн рублей. Затем идёт Чувашия: за месяц в республике задолженность нарастили на 74,6% — до 48,92 млн рублей. На третьем месте по размеру зарплатного долга — Башкирия с 44,1 млн рублей, хотя республике и удалось сократить задолженность на 8,6%. На данные три региона приходится почти 60% всей задолженности по заработной плате в Поволжье.

В апреле долги также нарастили Пермский край (9,47 млн рублей, рост на 4,9%), Пензенская область (4,87 млн рублей, рост на 2,9%), Нижегородская область (13,87 млн рублей, рост на 1,4%) и Марий Эл (2,9 млн рублей, рост на 1,7%).

Долгов по зарплате нет только Мордовии. Минимальный раз сложился в Удмуртии — 17 тыс. рублей, а также в Ульяновской области — 864 тыс. рублей.

По данным ведомства, зарплату длительное время не получали в Поволжье 5065 работников, из них больше всего — в Чувашии: 1224 человека. В числе антилидеров также Татария (793 человека), Прикамье (721 человек) и Саратовская область (515 человек). Для сравнения, в Удмуртии зарплату длительное время ждут всего два человека, в Ульяновской области — 23.

В расчёте на одного человека задолженность по зарплате в округе составила в целом 52 244 рубля, в том числе максимальные размеры отмечены в Кировской области и Башкирии — 140 911 и 159 376 рублей на одного человека. Отметим, в данных регионах заработанные средства долгое время ждут соответственно 234 и 313 работников. Значительные средства задолжали также в Татарии (81 615 рублей в расчёте на одного человека), Самарской области (63 328 рублей) и Нижегородской области (43 209 рублей).