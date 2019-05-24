Россия проявляет лояльность в предоставлении доступа к Севморпути — эксперт

Архангельск, , 15:24 — REGNUM Существующий принцип получения разрешений на проход судов по Севморпути — абсолютно лояльный. Об этом с сцены международного научного саммита в Архангельске заявил директор ООО «Гекон», член научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации, член Координационного совета по приграничному и межрегиональному сотрудничеству при полномочном представителе президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Михаил Григорьев, передает корреспондент ИА REGNUM.

«В прошлом году было подано 798 заявок на прохождение и получено 4 отказа и связаны они были с отсутствием в документах технических сертификатов. После устранения замечаний все суда получили разрешение на прохождение судов. Поэтому часто звучащий тезис о том, что есть некая дискриминационность в доступе к Севморпути не соответствует действительности», — заявил Григорьев.

Напомним, c 1 января 2018 года был введен запрет перевозить грузы по Северному морскому пути на внутренних рейсах судам под иностранным флагом. Цель — перевести в Россию налоги и иные поступления от перевозок российских грузов под иностранными флагами, которые ранее уходили в чужие бюджеты. Все эти ограничения касаются только судов с российскими грузами на борту.

В ответ на принятые изменения Запад обвинил Россию в протекционизме.