Автобусные перевозчики из Прибалтики не считают Rail Baltica конкурентом

Таллин, , 15:15 — REGNUM Железная дорога Rail Baltica не составит серьезной конкуренции для автобусных перевозчиков из Прибалтики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал генеральный директор ЗАО «Евролайнс» (российского представительства международного автобусного перевозчика Lux Express Group) Райт Реммель.

«Какая-то часть пассажиров будет использовать Rail Baltica, но и мы, и другие перевозчики уже по опыту работы на маршруте в Хельсинки и другие города знаем, что даже при наличии железной дороги, люди все равно часто предпочитают автобусы», — заявил Реммель.

По его словам, клиенты делают выбор в пользу автобусных перевозок из-за большего количества рейсов — людям не нравится, когда им приходится подстраиваться под отправку поездов по железной дороге.

«Все-таки четко оценивать потенциал Rail Baltica с точки зрения пассажирских перевозок сложно, так как мы не знаем, сколько рейсов в день будет отправляться по железной дороге. Зато уже сейчас известно, сколько будет стоить билет — это в два раза дороже, чем проехать на автобусе», — отметил Реммель.

И хотя в Литве на участке Каунас — Палемонас уже началось строительство дороги, вопрос, будет ли вообще построена железнодорожная магистраль Rail Baltica, остается открытым.

Авторы ИА REGNUM уже неоднократно писали, что для проекта Rail Baltica нет грузовой и пассажирской базы как в одном, так и в другом направлении. Однако благодаря проекту у стран Прибалтики есть возможность получать финансирование от Европейского союза, что можно считать едва ли не главной целью строительства данной магистрали. В связи с этим не раз звучали заявления о том, что Rail Baltica в том числе может использоваться как военная дорога, которая обеспечивала бы оперативный переброс войск НАТО на территории ЕС.

Rail Baltica — проект железной дороги с узкой колеёй через Литву, Латвию и Эстонию. 7 ноября 2001 года министры трёх прибалтийских стран подписали договор о создании железной дороги с европейской шириной колеи, которая бы соединила все три страны со странами Центральной Европы по маршруту Берлин — Познань — Варшава — Каунас — Рига — Таллин с возможным выходом на Хельсинки. Согласно планам RB Rail, новая железная дорога должна быть построена к 2026 году.

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