540 молодых инженеров представят в Москве решения по цифровизации ТЭК

Москва, , 15:08 — REGNUM Более 500 молодых специалистов и будущих инженеров из 60 регионов России, Белоруссии и Казахстана примут участие в финале VII Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» — одного из проектов платформы «Россия — страна возможностей». Финалисты представят экспертному сообществу свои идеи по цифровизации топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов.

Чемпионат «CASE-IN» — это международная система соревнований по решению инженерных кейсов среди школьников, студентов и молодых специалистов топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. Соревнования проводятся в нескольких лигах: школьная лига, лига рабочих специальностей, студенческая лига, лига молодых специалистов и специальная лига.

«VII сезон «CASE-IN» посвящен теме «Цифровая трансформация» — одной из приоритетных тем для российской и мировой экономики. Но после финала наша работа в рамках VII сезона чемпионата не заканчивается. Осенью мы планируем запустить следующую волну соревнований школьной и студенческой лиг «CASE-IN», к которым привлечем новые школы, вузы и регионы. Окончательно сезон «Цифровая трансформация» завершится соревнованиями молодых специалистов ТЭК и МСК на Молодежном дне форума «Российская энергетическая неделя», — заявил журналистам основатель и сопредседатель оргкомитета международного инженерного чемпионата «CASE-IN» Артем Королев.

На мероприятии в Москве соберутся участники, успешно выступившие в соревнованиях студенческой лиги и лиги молодых специалистов, которые проходили с 26 февраля по 30 апреля и с 26 февраля по 9 апреля, соответственно. Финал для участников школьной лиги пройдет в июле 2019 года.

«Всего в финале, который пройдет с 30 по 31 мая, примут участие 540 человек. Студенты-финалисты представят в Москве решения инженерных кейсов в семи отраслевых направлениях: «Геологоразведка», «Горное дело», «Металлургия», «Нефтегазовое дело», «Нефтехимия», «Цифровой атом», «Электроэнергетика». Одновременно команды молодых специалистов компаний ТЭК и МСК России будут защищать идеи по цифровизации Дальнего Востока», — уточнил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков.

За путевку в финал VII сезона «CASE-IN» боролись более 4724 студентов 57 ведущих технических вузов России, Белоруссии и Казахстана и молодых специалистов 40 крупнейших компаний ТЭК и МСК. Работу участников оценивали эксперты более 300 отраслевых компаний.

Решения команд оценит экспертная комиссия, в которую войдут представители компаний-партнеров чемпионата. Среди них: АО «СО ЕЭС», ПАО АК «АЛРОСА», ПАО «Татнефть», ООО «Транснефтьэнерго», ПАО «СИБУР Холдинг», ГК «РОСАТОМ», ПАО «ФСК ЕЭС», АО «МХК «ЕвроХим», АО «Росгеология», ООО «Майкромайн Рус», ПАО «НЛМК», АО «Сибирский Антрацит», Объединённая компания «РУСАЛ», АО «Русская медная компания», ООО «ЕвразХолдинг», ООО «Распадская Угольная Компания», ООО «Сибирская генерирующая компания», ООО «КОМПАНИЯ «КРЕДО-ДИАЛОГ», ПАО «РусГидро», ООО «Прософт-Системы», ООО «Восточная Горнорудная Компания» и другие.

Помимо состязания в защите кейсов, финалисты смогут познакомиться и пообщаться с представителями крупнейших компаний ТЭК и МСК на закрытом Дне карьеры чемпионата. Лучшим участникам ведущие компании топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов предложат стажировки, практики, обучение по специализированным программам в вузах, а также ускоренный отбор в кадровый резерв.

Специальный мастер-класс для финалистов проведет основатель «Бюро Брагинского» и «Школы траблшутеров» Олег Брагинский. Кульминацией финала станет торжественное награждение чемпионов и призеров чемпионата, в котором примут участие представители Минэнерго России, Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), а также АНО «Россия — страна возможностей» и других ведомств.

Чемпионы получат кубок «CASE-IN» и звание лучших молодежных инженерных команд сезона «Цифровая трансформация». Победители и призеры смогут без вступительных испытаний поступить в магистратуру и аспирантуру ведущих вузов России, а команда чемпионов по электроэнергетике отправится на Всероссийский летний образовательный форум «Энергия молодости» в Ставропольском крае.

Всех призеров и чемпионов ждут ценные призы и памятные подарки, а также участие в корпоративных молодежных форумах компаний-партнеров «CASE-IN». Особая награда будет вручена в номинации «Лучшее решение, направленное на энергоэффективность (энергосбережение)»: авторы лучших идей получат от титульного партнера чемпионата ООО «Транснефтьэнерго» флагманские смартфоны.

Общим подарком станет «Rock MM» — традиционный ежегодный концерт для участников финала чемпионата от компании «Майкромайн». В ходе церемонии награждения также состоится вручение награды для вузов «Энергия образования» за лучшую организацию отборочного этапа чемпионата.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, международный инженерный чемпионат «CASE-IN» — это международная система соревнований по решению инженерных кейсов среди школьников, студентов и молодых специалистов отраслей топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. Ежегодно в соревнованиях принимают участие более 50 ведущих технических вузов России, 30 из которых вошли в рейтинг «100 лучших вузов России» за 2018 год.

В 2019 году национальными партнерами Чемпионата выступают Министерство энергетики РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Министерство труда и социальной защиты РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, а также Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов.

Организаторами Чемпионата выступают Фонд «Надежная смена», Некоммерческое партнерство «Молодежный форум лидеров горного дела» и ООО «АстраЛогика».

Соорганизатором направления «Электроэнергетика» Студенческой лиги «CASE-IN» стала Ассоциация «Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения».

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