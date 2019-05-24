Глава Заполярья взял с регоператора обязательство ликвидировать свалки

Мурманск, , 14:57 — REGNUM АО «Управление отходами» — региональный оператор обращения с твёрдыми коммунальными расходами в Мурманской области — взяло обязательство до конца июня 2019 года ликвидировать мусорные свалки в Териберке собственными силами. Такая договорённость, как сообщает управление по взаимодействию со СМИ правительства Заполярья достигнута в ходе встречи врио губернатора Андрея Чибиса с генеральным директором компании Олегом Сынковым.

Чибис назвал неудовлетворительной работу подрядчиков по вывозу мусора, обратив внимание руководства компании на высокую плату за услуги для населения (около 130 рублей в месяц с человека). Врио губернатора подчеркнул, что «за эти деньги северяне вправе получить действительно качественную услугу».

«И мы рассчитываем на то, что наши отношения будут развиваться в русле эффективной работы и безусловного выполнения договорённостей», — заявил Андрей Чибис, отметив, что хочет вывести Мурманскую область в число лидеров по реформе обращения с мусором.

Гендиректор «Управления отходами» пообещал отказаться от услуг сторонних подрядчиков в вывозе мусора, взяв всю ответственность за работу на регионального оператора, и активизировать проект создания экотехнопарка на юге Кольского полуострова.

Две крупные свалки в Териберке «Управление отходами» обязуется ликвидировать в срок до 21 июня.

«Вечерний Мурманск» напоминает, что ранее Андрей Чибис выразил крайнее недовольство свалками в Териберке. «После высказывания, активность вокруг мусорной темы проявили и муниципальные чиновники. Справиться с задачей по уборке самостоятельно они не успели. Проблему с мусором решили до и вместо них», — комментирует издание итоги встречи Чибиса с Сынковым.

Посёлок Териберка стал известен благодаря съёмкам фильма Андрея Звягинцева «Левиафан». Как сообщает ТАСС, с советских времён отходы здесь просто сбрасывали в окрестностях, в результате чего на побережье образовалась огромная свалка. «В этом году к старой проблеме в публичной плоскости благодаря соцсетям добавилась и еще одна — рыбьи потроха, которые рыбаки бросают прямо на диких пляжах. Запах от этого стоит ужасный», — добавляет «Вечерний Мурманск».

В 2013 году Мурманская область стала пилотным регионом по внедрению новой системы обращения с ТКО, в рамках которого был построен полигон мощностью около 250 тыс. тонн в год, мусоросортировочный комплекс и перегрузочные станции. Вместе с тем, по состоянию на конец 2018 года в области было выявлено более 200 несанкционированных свалок.