Вместо развития несырьевого сектора в РФ стали подавлять сырьевой?

Москва, , 15:45 — REGNUM Правительство РФ проводит в стране такую экономическую политику, когда убыточными скоро станут не только нефтеперерабатывающие заводы, но и ликероводочные, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 24 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о том, что РФ снижает свою зависимость от экспорта нефти и газа.

«Вместо того чтобы направить нефтедоллары на развитие страны — например вложить деньги из сырьевого сектора в развитие несырьевого сектора, после чего тот начнёт работать и тем самым у нас снизится зависимость от нефти и газа, — правительство России все сверхдоходы собирает и никому не даёт, — сказал Делягин. — Иными словами, снижение зависимости нефти можно развивать двумя способами: можно развивать несырьевой сектор на нефтяные деньги, а можно давить нефтегазовый сектор. И у нас сейчас, несмотря на профицит федерального бюджета, сложилась ситуация, когда нефтеперерабатывающие заводы Российской Федерации стали убыточными. Следующий этап — у нас станут убыточными ликероводочные заводы».

Делягин уточнил, что из-за налогового манёвра доля налогов и сборов в цене бензина в РФ поднялась с 67% до 75%.

«Развивать нефтепереработку в России стало нелепо и бессмысленно. В итоге проблему, насколько я понимаю, решили не развитием несырьевого сектора, а подавлением сырьевого», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Медведева, в 2018 году в бюджете России снизился показатель ненефтегазового дефицита.

«Так называемый ненефтегазовый дефицит опустился до рекордно низких шести с небольшим процентов от объёма ВВП. Напомню, на протяжении ряда лет он всё время колебался в районе 10%, в позапрошлом году снизился на 2% до 8%. Это говорит о том, что наши усилия по снижению зависимости от нефти и газа дают результаты», — сказал премьер-министр.

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