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Россия и Конго договорились использовать атомную энергию в мирных целях

Экономика

Стороны подписали соглашение, которое стало отправной точкой для начала активного диалога в атомной сфере

Москва, 24 мая 2019, 14:40 — REGNUM  Межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях подписали представители России и Республики Конго в ходе визита президента Дени Сассу-Нгессо в Москву, сообщает 24 мая пресс-служба госкорпорации «Росатом».

С российской стороны документ подписал генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, со стороны Конго — министр иностранных дел, сотрудничества и по делам конголезцев за рубежом Республики Конго Жан-Клод Гакоссо.

Отмечается, что подписание документа стало отправной точкой для начала активного диалога двух стран в атомной сфере. Оно позволит реализовать конкретные проекты сотрудничества по широкому спектру направлений, включая создание и совершенствование ядерной инфраструктуры; производство радиоизотопов для использования в промышленности, ядерной медицине и сельском хозяйстве; обучение, подготовку и переподготовку специалистов для атомной отрасли.

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Атомная энергетика
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