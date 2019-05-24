Кредиторы трикотажной фабрики в Чувашии вновь обсудили мировое соглашение

Чебоксары, , 14:39 — REGNUM В Чувашии прошло очередное собрание кредиторов ООО «Чулочно-трикотажная фабрика» (ЧТФ). Примечательно оно тем, что повторно было вынесено предложение о заключении мирового соглашения. И если в марте кредиторы отказались от заключения, то в мае «воздержались» при голосовании, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

На момент проведения собрания ЧТФ установлены требования кредиторов с общей суммой 311 493 921,68 рублей, в том числе с правом голоса — на сумму 278 895 765,31 рублей. В заседании приняли участие кредиторы, на долю которых приходится 260 734 675,12 рублей, что составляет 83,7% от общей суммы задолженности. Речь идёт о принятии решений, предусмотренных п. 2 ст. 15 федерального закона о банкротстве, в числе которых — заключение мирового соглашения.

Первым вопросом в повестку вынесено заключение мирового соглашения. Согласно документу, кредиторы решили «воздержаться от заключения мирового соглашения». Кто и как голосовал, не сообщается. Кроме того, конкурсный управляющий отчитался о ходе проведения процедуры конкурсного производства — его отчёт кредиторы решили не принимать к сведению.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопрос о заключении мирового соглашения уже выносился на собрание кредиторов в марте 2019 года: тогда кредиторы отказались от такого соглашения.

Напомним, в феврале 2018 года в отношении ЧТФ введена процедура наблюдения, в сентябре 2018 года суд признал общество несостоятельным (банкротом). В апреле 2019 года Арбитражный суд Чувашии продлил конкурсное производство на три месяца, до 14 июня 2019 года. Решение принято в связи с тем, что «мероприятия по формированию конкурсной массы и расчётам с кредиторами не завершены».

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