Сбербанк понижает ставки по ипотечным кредитам

Москва, , 14:34 — REGNUM Сбербанк снизит ставки по ипотеке на 0,3−0,6 п.п. Об этом годовом собрании акционеров заявил председатель правления банка Герман Греф. Он уточнил, что ставки будут снижены уже с 25 мая.

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Греф назвал сроки снижения ставки по ипотеке до 7%

«Мы видим, что произошёл перелом тренда, инфляция и дальше будет снижаться», — пояснил такое решение Греф.

Так, ставки на покупку готового жилья будут начинаться от 9,6%, на строящееся — от 10,2%. Минимальная ставка с учётом субсидирования ставок застройщиком составит 8,2%.

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Сбербанк сократил свою долю выдачи в объёме ипотечных кредитов в России

Напомним, ранее о необходимости снижения ставок по ипотеке заявлял президент России Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию. Глава государства поручил правительству России и Центробанку принять меры для снижения ипотечных ставок по жилищным кредитам до 8% годовых и ниже. Соответствующий доклад должен быть представлен в срок до 15 января 2020 года.

В мае первый заместитель председателя Банка России Дмитрий Тулин заявил, что Центральный банк России намерен добиться снижения ставок по ипотечным кредитам до 8% уже в ближайшие несколько лет. По его словам, выполнить поставленную президентом РФ задачу сложно, но реально.

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