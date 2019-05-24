Физический объем экспорта Южной Кореи восстановился спустя пять месяцев

Сеул, , 16:07 — REGNUM Физический объем экспорта Южной Кореи несмотря на спад цен некоторых категорий товаров, впервые восстановился за пять месяцев. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, в апреле 2019 года физический объем экспорта увеличился на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что физический объем экспорта впервые восстановился после пятимесячного спада. В декабре 2018 года объем экспорта сократился на 1,3%, в январе 2019 года — на 1,5%, в феврале — на 9,3%, в марте — на 6,4%.

Кроме того, физический объем экспорта электроники, компьютеров и оптического оборудования сократился на 4,3%, металлопродукции — на 3%, однако объем экспорта химической продукции, напротив, увеличился на 6,3%

С другой стороны, индекс стоимости экспорта продолжает сокращаться на протяжении пяти месяцев подряд с декабря 2018 года. В апреле 2019 года индекс стоимости сократился на 4,2%

Однако физический объем импорта, напротив, увеличился на 1,6%.

Индексфизического объема внешней торговли (экспорта, импорта) — характеризует изменение объема экспорта (импорта) при условии, что цены в отчетном периоде не менялись по сравнению с базисным периодом.