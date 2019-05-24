Украина – беднейшая страна: мрачно, но реалистично

Москва, , 14:18 — REGNUM Эксперты Всемирного банка правы, назвав Украину одной из беднейших стран восточной Европы. Несмотря на то, что темпы роста ВВП Украины в 2017—2018 гг. для постсоветского пространства были достаточно высокими (на 2,1% в 2017 и на 3,3% в 2018 году), они пока не могут восполнить обвала экономики 2014 года, когда украинский ВВП упал на 16%, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

По её мнению, отчасти спад был вызван тем, что Крым перестал быть частью Украины, а на Донбассе появились две самопровозглашенные республики, но даже без учета этих факторов экономика Украины впала в глубокий кризис, из которого выбирается с трудом и ценой больших социальных издержек.

«В 2018 году инфляция на Украине составила 9,8%, и хотя в прошлом году правительство Украины достигло некоторых успехов в снижении инфляции с 11−12% до 9,8%, темпы роста инфляции в этой стране остаются одними из самых высоких на постсоветском пространстве.

Средняя зарплата на Украине с 2014 по 2019 год упала в долларовом эквиваленте почти на 40%, а средняя пенсия сократилась вдвое, при этом в разы выросли тарифы на газ, электроэнергию и ЖКХ», — привела цифры эксперт.

Эксперты Всемирного банка делают вывод, что при текущих экономических показателях и темпах роста экономики Украина выйдет на уровень экономических показателей Польши только через 50 лет, а сегодня она отстает даже от таких небогатых стран восточной Европы, как Румыния и Болгария и сравнима только с небогатыми постсоветскими странами: Молдавией, Арменией и Грузией. На 2019 год Всемирный банк прогнозирует замедление темпов роста ВВП Украины до 2,7%.

«Предыдущий президент Украины Пётр Порошенко хвалился скромными темпами роста и тем, что Украина сократила товарооборот с Россией и увеличила товарооборот со странами ЕС. Однако Украина рассматривается в ЕС исключительно как аграрная страна, у которой, к тому же, даже на сельскохозяйственном рынке есть серьезные конкуренты, например, Россия и Казахстан.

А серёезные инвесторы туда не спешат, слишком велики экономические и политические риски. Так что прогноз Всемирного банка выглядит мрачным, но реалистичным», — считает Мильчакова.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина признана одной из беднейших стран Восточной Европы с точки зрения валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения, говорится в докладе Всемирного банка.

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