В Нижегородской области запущен центр разработок битумных материалов

Кстово, Нижегородская область, , 14:03 — REGNUM Научно-исследовательский центр (НИЦ) по битумным материалам запущен в городе Кстово Нижегородской области, сообщает 24 мая пресс-служба компании «Лукойл».

"Оснащенный самым современным оборудованием центр позволяет моделировать транспортные нагрузки и климатические условия любого уровня сложности для испытаний битумов и асфальтобетонов в составе дорожного покрытия», — пояснили в компании.

Новый центр обеспечит возможность проведения самого широкого в России спектра испытаний — с использованием более 70 методов. В церемонии открытия приняли участие президент «Лукойла» Вагит Алекперов и полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, а такжеруководители и эксперты дорожно-строительных компаний, отраслевых научных организаций.

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