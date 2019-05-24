В Африке не разрабатывается 60% плодородных земель — эксперт

Дар-эс-Салам, Танзания, , 14:59 — REGNUM Исполнительный директор института развития сельского хозяйства в южном регионе Танзании (Sagcot) Годфрей Киренга заявил, что в Африке 60% всех земель, пригодных для земледелия, не используются по назначению, передает газета Mwananchi.

Киренга высказал свое мнение на форуме Fikra la Mwananchi, прошедшем 23 мая в городе Дар-эс-Салам.

«50% всех плодородных земель находится в Танзании, Замбии и Мозамбике. Наша земля от севера до юга подходит для ведения сельского хозяйства», — заявил Киренга.

По его словам, несмотря на достаточное количество плодородных земель, страны Африки тратят огромные суммы на закупку продовольствия.

Глава Sagcot сообщил, что организация внедряет выращивание в регионе стратегических сельскохозяйственных культур — кукурузу и картофель.