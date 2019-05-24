На Смоленской АЭС провели уникальную операцию с использованием робота

Десногорск, Смоленская область, , 13:46 — REGNUM Новый робототехнический комплекс, изготовленный в России, задействовали специалисты Смоленской АЭС в ходе планового ремонта на энергоблоке №1. Об этом сообщила пресс-служба «Росэнергоатома».

При помощи робота «была увеличена длина телескопических соединений трактов технологических каналов (ТК) без их извлечения», — пояснили в компании.

Раньше работа по восстановлению телескопических соединений трактов проводилась путем применения другой технологии: на верхних блоках графитовых колонн вставляли специальные компенсирующие «вкладыши» из металла, которые позволяли поднимать соединения на необходимую высоту. Однако монтаж «вкладышей» требовал выгрузки топлива, извлечения ТК, а это занимало значительный период времени и увеличивало нагрузку на персонал.

Благодаря использованию нового комплекса, время ремонта соединений сократилось более чем вдвое. В перспективе на электростанции запланировано проведение такого же ремонта на остальных ячейках технологических каналов первого и второго энергоблоков во время плановых ремонтных кампаний.