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На Смоленской АЭС провели уникальную операцию с использованием робота

Экономика

Он позволил увеличить длину телескопических соединений

Десногорск, Смоленская область, 24 мая 2019, 13:46 — REGNUM  Новый робототехнический комплекс, изготовленный в России, задействовали специалисты Смоленской АЭС в ходе планового ремонта на энергоблоке №1. Об этом сообщила пресс-служба «Росэнергоатома».

При помощи робота «была увеличена длина телескопических соединений трактов технологических каналов (ТК) без их извлечения», — пояснили в компании.

Раньше работа по восстановлению телескопических соединений трактов проводилась путем применения другой технологии: на верхних блоках графитовых колонн вставляли специальные компенсирующие «вкладыши» из металла, которые позволяли поднимать соединения на необходимую высоту. Однако монтаж «вкладышей» требовал выгрузки топлива, извлечения ТК, а это занимало значительный период времени и увеличивало нагрузку на персонал.

Благодаря использованию нового комплекса, время ремонта соединений сократилось более чем вдвое. В перспективе на электростанции запланировано проведение такого же ремонта на остальных ячейках технологических каналов первого и второго энергоблоков во время плановых ремонтных кампаний.

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Атомная энергетика
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