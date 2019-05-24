В России изменён порядок мониторинга цен на стройматериалы

Москва, , 13:44 — REGNUM В России изменён порядок мониторинга цен на строительные ресурсы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

Изменения направлены на то, чтобы максимально достоверно, прозрачно и объективно просчитывать стартовую стоимость строительства того или иного объекта.

В частности, установлена возможность мониторинга цен строительных ресурсов с участием федеральных и региональных органов исполнительной власти, госкорпораций и компаний с госучастием.

Определен порядок разработки новых, необходимых рынку индексов изменения сметной стоимости строительства.

Кроме того, уточнены виды и источники дополнительной информации (юрлица и ИП). Внесены и другие изменения.

Отмечается, что сметы стройматериалов будут ежеквартально размещаться в государственной информационной системе ценообразования в строительстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству вести мониторинг цен на стройматериалы, которые используются в национальных проектах.

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