Представители делегации из Южной Кореи посетили столицу Таиланда

Бангкок, , 13:53 — REGNUM Делегация представителей администрации города Тэгу и мэрии провинции Кёнсан-Пукто посетила столицу Таиланда с официальным визитом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, 23 мая члены делегации встретились с мэром Бангкока с целью обсудить туристический обмен между регионами. Известно, что южнокорейская сторона провела ряд мероприятий в торговом центре Бангкока Central World, посвященных туризму в провинции Кёнсан-Пукто и городе Тэгу.

Кроме того, с целью привлечения будущих туристов сотрудники делегации посетили шесть крупных туристических агентств страны.

«Мы надеемся, что благодаря данному сотрудничеству между регионами мы сможем расширить сферу туристических обменов, а также наладить тесное сотрудничество между странами», — сообщили мэр города Тэгу.