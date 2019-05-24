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Представители делегации из Южной Кореи посетили столицу Таиланда

Экономика

Цель данного визита — обсудить туристический обмен между регионами

Бангкок, 24 мая 2019, 13:53 — REGNUM  Делегация представителей администрации города Тэгу и мэрии провинции Кёнсан-Пукто посетила столицу Таиланда с официальным визитом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, 23 мая члены делегации встретились с мэром Бангкока с целью обсудить туристический обмен между регионами. Известно, что южнокорейская сторона провела ряд мероприятий в торговом центре Бангкока Central World, посвященных туризму в провинции Кёнсан-Пукто и городе Тэгу.

Кроме того, с целью привлечения будущих туристов сотрудники делегации посетили шесть крупных туристических агентств страны.

«Мы надеемся, что благодаря данному сотрудничеству между регионами мы сможем расширить сферу туристических обменов, а также наладить тесное сотрудничество между странами», — сообщили мэр города Тэгу.

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Туризм
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