На автобусы спроса нет, выставляются новые лоты: дело «Чувашавтотранса»

Чебоксары, , 13:32 — REGNUM В Чувашии в ходе дела о банкротстве ГУП «Чувашавтотранс» на торги выставлены новые лоты, продолжается оценка имущества и подводятся итоги аукционов, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В рамках дела о банкротстве предприятия оценили стоимость товарно-материальных ценностей на основном складе предприятия. Общая стоимость составила 4 211 500,24 рублей. В перечне — ветошь, автолампы, мешки для мусора, резина, боковые и ветровые стёкла, бамперы, тормозные барабаны, втулки, датчики, колёса, двери и другие детали транспортных средств, а также спецодежда.

Между тем, на торги выставлены новые лоты по делу о банкротстве ГУП «Чувашавтотранс», ранее одобренные на комитете кредиторов. Предлагается купить Козловское АТП и обыкновенные бездокументарные акции АО «АвтоВАС». Имущество филиала в Козловском районе выставляется на торги с начальной ценой 11 678 891 рублей, шаг аукциона — почти 584 тыс. рублей, для участия необходим задаток в сумме 2,335 млн рублей. Напомним, в структуру имущества входят, в частности, закрытая автостоянка, гараж, водонапорная башня, асфальтированная площадка, право аренды земельных участков площадью более 8,1 тыс. кв. метров для ведения производственно-хозяйственной деятельности.

Рыночная стоимость 1294 обыкновенных бездокументарных акций АО «АвтоВАС» определена в сумме 35 171 рублей — за эту сумму предлагается их выкупить потенциальным покупателям. Данные акции принадлежат на праве собственности «Чувашавтотрансу».

Также стали известны результаты торгов по продаже транспортных средств. Ни один из 243 автобусов предприятия, выставленный на продажу, не заинтересовал ни одного покупателя: все торги признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на торги выставлялось главное административное здание перевозчика, расположенное в центре Чебоксар, но все проведённые тоги признаны несостоявшимися. Стоимость лота №1 стала дешеветь: если ранее начальная цена лота была определена в сумме 90 972 600 рублей, то на повторных торгах он подешевел на 9 097 260 рублей (или на 10%) и составил 81 875 340 рублей. Также подешевели ещё два лота — Марпосадская и Цивильская колонны, которые уценили на 11,11%. Филиал в Марпосадском районе уценили почти на 402 тыс. рублей, в Цивильском районе — на 1,08 млн рублей, составив соответственно 3 615 142,5 и 9 752 235,3 рублей.

Напомним, Арбитражный суд Чувашии в сентябре 2018 года вынес решение о признании «Чувашавтотранса» банкротом и открытии конкурсного производства. Единственный государственный перевозчик обслуживал свыше 230 городских и пригородных маршрутов, два междугородных и 23 межобластных.

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