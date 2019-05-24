У нефти нет повода для возврата к $73

Москва, , 13:04 — REGNUM Если доллар США в мире продолжит рост, то нефть упадет на $65 за баррель Brent. Основной причиной спекуляций на рынке энергоресурсов 24 и 27 мая будет настрой по доллару США в мире, так как на нем скажутся ожидания по динамике защитных активов финансового рынка из-за торговых войн Америки и Китая, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «Эксперт Плюс» Кирилл Стариков.

«Основной триггер волатильности с позиции новостей это настрой Китая в продолжении торговых войн и готовность правящей партии Соединенных Штатов пойти на попятную в своем стремлении снова повысить пошлины», — отметил эксперт.

На этой неделе нефтяные котировки продемонстрировали наиболее существенные в этом году потери по итогам недели. Основными причинами стали опасения замедления мировой экономики и факт роста запасов коммерческой нефти в США до максимумов с июля 2017 года. Отметим, что когда в информационном поле начинают транслировать идею «катастрофического падения цен», то рынок может обновить минимумы этого падения.

«Пока еще нет повода для возврата цен к прежним $73 за баррель. Появится ли этот повод к закрытию торговой недели? Вряд ли это произойдет. Значит, спекулянты продолжат работать под влиянием существующих фактов до момента, пока не появятся новые вводные данные.

Как следствие таких резких распродаж по нефти можно смело ждать девальвацию валют нефтезависимых стран. Это и российский рубль, и канадский доллар, и норвежская крона и мексиканский песо, и т. д.», — считает Стариков.

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