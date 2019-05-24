Северная Осетия стала лидером в России по доле фальшивых сигарет

Владикавказ, , 13:00 — REGNUM Самый большой рост незаконного оборота табачной продукции в России отмечается в Северной Осетии. В 1 квартале 2019 года доля фальсификата в этой республике составила 59,8%. К такому выводу пришли аналитики агентства Kantar TNS.

В тройке лидеров оказался еще один регион Северного Кавказа — Кабардино-Балкария с долей нелегальных сигарет 36,2%. Республика уступила лишь 0,2% Брянской области.

В целом по России за 1 квартал 2019 года нелегальных сигарет на прилавках стало около 10,3%. По сравнению с тем же периодом 2018 года рост составил почти 3%. Почти 45% «левого» табака привозят в Россию из Армении, Казахстана, Белоруссии и Киргизии. Общие потери бюджета в связи с ростом фальсификата оценивают в 70 млрд рублей.

Стоит отметить, что на самом деле точность маркетологического исследования можно выяснить лишь с помощью данных правоохранительных органов. Анализ агентства Kantar TNS проводился методом интервью и обмена пачек у курильщиков в возрасте от 19 до 64 лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года в пункте пропуска «Нижний Зарамаг» в Северной Осетии была пресечена попытка провоза контрабандного табака. Житель России пытался ввезти незаконно более 4000 блоков сигарет марки «Омега» на сумму свыше 2 млн рублей.