JKL Partners планирует приобрести дочернее предприятие Lotte Group

Сеул, , 12:59 — REGNUM Представители южнокорейского конгломерата Lotte Group планируют подписать договор купли продажи акций дочернего предприятия Lotte Insurance с представителями компании JKL Partners. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, из 58,49% акций, принадлежащих Lotte Group, компания JKL Partners намерена выкупить 53,49% акций за 373,4 млрд вон (~$313,7 млн).

Представители Lotte Group намерены оставить 5% акций дочернего предприятия Lotte Insurance, чтобы поддерживать сотрудничество с компанией даже после продажи большей части акций.

Известно, что представители Lotte Group намерены сотрудничать с JKL Partners, чтобы усилить конкурентоспособность компании Lotte Insurance, стабилизировать рабочие условия сотрудников и повысить качество предоставляемых услуг.

Предполагается, что финансовые власти Южной Кореи одобрят сделку между Lotte Group и JKL Partners в ближайшее время.