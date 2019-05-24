Пятница, 24 Мая 2019 года
12:59:35 МСК

JKL Partners планирует приобрести дочернее предприятие Lotte Group

Экономика

Сумма сделки составит $313,7 млн

Сеул, 24 мая 2019, 12:59 — REGNUM  Представители южнокорейского конгломерата Lotte Group планируют подписать договор купли продажи акций дочернего предприятия Lotte Insurance с представителями компании JKL Partners. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, из 58,49% акций, принадлежащих Lotte Group, компания JKL Partners намерена выкупить 53,49% акций за 373,4 млрд вон (~$313,7 млн).

Представители Lotte Group намерены оставить 5% акций дочернего предприятия Lotte Insurance, чтобы поддерживать сотрудничество с компанией даже после продажи большей части акций.

Известно, что представители Lotte Group намерены сотрудничать с JKL Partners, чтобы усилить конкурентоспособность компании Lotte Insurance, стабилизировать рабочие условия сотрудников и повысить качество предоставляемых услуг.

Предполагается, что финансовые власти Южной Кореи одобрят сделку между Lotte Group и JKL Partners в ближайшее время.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Крупный бизнес
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить