На реконструкцию здания двух музеев в чувашском Алатыре выделяют 16 млн

Алатырь, Чувашия, , 12:53 — REGNUM В чувашском Алатыре объявлен электронный аукцион на выполнение работ по реставрации регионального памятника истории и культуры, где разместятся два музея — краеведческий и изобразительный. На очередном этапе работ выделяется более 16 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком выступает муниципальное бюджетное учреждение культуры «Алатырский краеведческий музей». Средства предусмотрены на реставрацию объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения «Двухэтажное деревянное здание бывшего городского училища, 1911 г.». Работы планируется завершить в два этапа, к декабрю 2020 года.

«Целью реставрации является сохранение и восстановление основных особенностей, составляющих предмет охраны памятника: объемно-пространственной и планировочной композиции, архитектурно-художественного оформления фасадов, материалов, элементов декоративного оформления и объемно-планировочного решения интерьеров. Проектом предусматривается приспособление здания под функции краеведческого музея с организацией инфраструктуры, отвечающей современным задачам и требованиям его эксплуатации», — говорится в документации.

Начальная (максимальная) цена определена в сумме 16 043 140,14 рублей. В том числе из федерального бюджета выделяется 10 723 403,91 рублей, из республиканского предусмотрено 5 066 415,48 рублей, из муниципальной казны будет направлено 253 320,75 рублей. В 2019 году на реставрацию планируется направить 8 012 570,07 рублей, остальную сумму — в 2020 году.

Итоги аукциона будут подведены 10 июня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Алатыре решили объединить краеведческий и художественный музеи, ссылаясь на плохое состояние здания художественного музея и угрозу потери произведений искусства. Было принято решение о «переезде» музеев в здание на улицу Комсомола, где ранее располагался филиал Чувашского государственного университета имени, до него — городское училище. Здание построено в стиле модерн в 1911 году по проекту известного архитектора Федора Ливчака, является объектом культурного наследия. В 2017 году здесь были отремонтированы два зала, в 2019 году капитально отремонтируют кровлю, в 2020 году запланировано укрепление фундамента, проведение демонтажных работ в помещениях.

Всего на реконструкцию музейного здания необходимо почти 41 млн рублей. Вопрос о выделении дополнительных средств взял на личный контроль премьер-министр Чувашии Иван Моторин.

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