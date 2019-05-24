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МВФ призвал Россию провести структурные реформы

Экономика

Перспективы роста экономики в РФ будут зависеть от эффективности внутренней экономической политики и реформ, считают в МВФ

Москва, 24 мая 2019, 12:49 — REGNUM  Россия должна сосредоточиться на проведении структурных реформ и начать снижать ключевую ставку, говорится в заявлении Международного валютного фонда (МВФ), представители которого посетили Москву 14−24 мая.

В МВФ отметили, что перспективы роста экономики в России будут зависеть от эффективности внутренней экономической политики и реформ. При этом для повышения среднесрочного роста потребуется ускорение структурных реформ.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Международный валютный фонд повысил свою оценку роста ВВП России в 2018 году с прежних 1,7% до 2,3%. При этом МВФ оставил без изменений свой прогноз по темпам роста российской экономики на ближайшие два года. Рост ВВП страны в 2019 году фонд оценивает в 1,6%, в 2020 году — в 1,7%.

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