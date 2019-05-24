Ростовский «Газпром» возобновил подачу газа новочеркасскому водоканалу

Новочеркасск, Ростовская область, , 12:50 — REGNUM Газоснабжение муниципального унитарного предприятия «Горводоканал» в Новочеркасске (Ростовская область) восстановлено. Об этом сообщили в диспетчерской службе новочеркасского водоканала, сообщает корреспондент ИА REGNUM 24 мая.

Ранее подача голубого топлива предприятию было приостановлено из-за долгов. Об этом сообщила пресс-служба «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону». Сумма задолженности превышала 1 млн рублей.

При этом в диспетчерской службе не уточнили, связано ли возобновление подачи газа предприятию с погашением задолженности. Дозвониться по остальным номерам телефонов, указанным на сайте городского водоканала, не удалось.

В самой ресурсоснабжающей компании привели в пример теплоснабжающую организацию «Азовское» в городе Азове и два дома управляющей компании из областного центра «Атмосфера 2013» на Обсерваторная, 104 и Юпитера, 2а, которым перекрывали газ в апреле текущего года по той же причине.

«Газоснабжение последнего дома недавно восстановили после погашения задолженности», — указали в газпроме.