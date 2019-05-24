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Президент Казахстана ввел мораторий на создание госкомпаний

Экономика

24 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании совета национальных инвесторов

Нур-Султан, 24 мая 2019, 12:41 — REGNUM  Мораторий на создание новых государственных компаний в экономике Казахстана объявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, сообщает 24 мая агентство «Казинформ».

Глава государства заявил о необходимости определить границы государства в экономике. По его словам, в непростые времена государство всегда брало на себя бремя поддержки экономического развития.

Вместе с тем, конкурентоспособность экономики формируется за счет частного бизнеса, сказал глава государства. Токаев считает, что снижение доли государства в экономике даст толчок частным инвестициям и развитию малого и среднего бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании совета национальных инвесторов. Глава государства поручил рассмотреть возможности для упрощения процедуры банкротства и реабилитации компаний.

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Экономика Казахстана
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