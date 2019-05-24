Операторы мобильной связи увеличили число вышек LTE на 11%

Москва, , 12:37 — REGNUM В России с начала 2019 года операторы «большой четверки» увеличили количество базовых станций стандарта LTE (стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных) на 11%, сообщили в Роскомнадзоре.

По данным на 1 мая 2019 года число базовых станций стандарта LTE составило 272 тыс. 678 по всей России.

По темпам развития сетей 4G лидирует «Т2 Мобайл» (+17%, 60 тыс. 787 РЭС). На втором месте «ВымпелКом» (+15%, 50 тыс. 402 РЭС), на третьем МТС (+10%, 68 тыс. 065 РЭС), на четвертом «МегаФон» (+7%, 93 тыс. 424 РЭС).

При этом «МегаФон» остается лидером по числу базовых станций стандарта LTE.

Подробнее: На создание производства оборудования 5G в России потратят 28 млрд рублей

Как сообщало ИА REGNUM, согласно новой программе Минпромторга по развитию производства для сетей 5G в России ведомство готово направить около 28 млрд рублей на создание отечественного оборудования и ПО.

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