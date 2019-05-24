Медведев пребывает в своей реальности, и ему там прекрасно – Делягин

Москва, , 13:39 — REGNUM «Майские указы» президента России формально были выполнены, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 24 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о том, что в России повысилось качество исполнения государственных программ и что «более чем три четверти запланированных показателей были достигнуты — 78% почти. Высокоэффективной можно назвать работу по 15 программам, ещё 15 выше среднего уровня».

«Здесь есть две проблемы — как видно по количеству показателей, эта оценка сугубо формальная. Как работают формальные оценки, мы видим. По формальным оценкам те же «майские указы» президента РФ 2012 года были выполнены, — сказал Делягин. — Потому что были подписаны соответствующие бумажки. Как они были выполнены, не волновало и не волнует до сих пор никого. Но правительство отчиталось, что оно почти всё выполнило».

Второй вопрос, о котором, по словам Делягина, нельзя забывать: насколько государственные программы соответствуют реальным потребностям общества.

«Грубо говоря, мы можем создать цифровую экономику, а можем «распилить» деньги на создании цифровой экономики. Я подозреваю, что в обоих случаях отчётность будет совершенно одинаковая, — сказал экономист. — Но самое главное, что самые обычные, рутинные статьи федерального бюджета о деятельности правительства переоформили в национальные проекты. Кудрин отчитался (если я правильно помню), что в общем-то к их исполнению правительство ещё не приступало — по крайней мере в первом квартале. Так вот, если вы к исполнению национальных проектов толком даже и не приступили, то что вы там пищите про федеральные программы? Так что Медведев благополучно пребывает в своей реальности. Ему там прекрасно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на заседании правительства РФ 23 мая премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в России повысилось качество исполнения госпрограмм.

«Качество исполнения государственных программ повысилось. Более чем три четверти запланированных показателей были достигнуты — 78% почти. Высокоэффективной можно назвать работу по 15 программам, ещё 15 выше среднего уровня. По остальным результаты хуже — страдает либо кассовое исполнение, либо не все показатели достигнуты, есть пробелы в работе исполнителя. Этим нужно будет заниматься в этом году», — сказал он.

Также, по словам Медведева, всего в 2018 году действовало 40 федеральных программ, объём их финансирования из федерального бюджета составил девять триллионов рублей.

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