ЦОД для Росэнергоатома являются весьма привлекательным рынком — эксперт

Казань, , 12:31 — REGNUM Концерн «Росэнергоатом» (входит в электроэнергетический дивизион «Росатома»), ОЭЗ «Иннополис» и ГАУ «ИТ-парк» договорились о сотрудничестве в реализации проекта строительства Центра обработки данных (ЦОД) в Татарии. Соответствующий меморандум был подписан 23 мая в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Меморандум определяет основные направления и принципы сотрудничества при реализации проекта по строительству ЦОД для крупных государственных и коммерческих клиентов на территории Татарии в инновационном городе будущего — Иннополис.

«В декабре российский премьер-министр Дмитрий Медведев определил шесть приоритетных направлений развития цифровой экономики, самым крупным из которых является построение инфраструктуры передачи и обработки данных на основе российских решений, — напомнил аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын. — В будущем каждому региону потребуются десятки крупных ЦОД, и в Татарстане их несколько, включая ЦОД в ГАУ ИТ-парке площадью 1000 кв. м. Отчасти это и вопрос национальной безопасности, поскольку при отсутствии собственных крупных ЦОД услуги хранения данных пришлось бы покупать у Amazon.com, Google или других зарубежных поставщиков, а такой способ хранения данных начинает зависеть от политических факторов. Планируемый проект — это новый ЦОД, который будет создан на территории ОЭЗ Иннополис, нового города, который рассматривается как один из крупнейших будущих поставщиков технологий для российской цифровой экономики. Собственный ЦОД не только будет способствовать снабжению разработчиков этих технологий необходимыми мощностями, но и обеспечит должный уровень информационной безопасности».

«Для экономической эффективности ЦОД и его быстрой окупаемости необходимым условием является доступная электроэнергия. Поскольку Росатом вырабатывает почти 20% российской энергии, строительство ЦОД, которые являются крупными потребителями энергии, находится в фокусе его внимания уже несколько лет. В частности, вместе с Ростелекомом реализуется проект строительства крупнейшего российского ЦОД «Менделеев», общей мощностью в 210 Мвт. Большинство стремительно развивающихся сегодня (и «модных») направлений ИТ — большие данные, машинное обучение, облачные технологии — подразумевают, что человек перекладывает свою работу на компьютеры, причём не столько на хитроумные алгоритмы, сколько на тысячи серверов, а эти сервера работают в ЦОД. В России в предстоящие пять лет спрос на услуги ЦОД будет расти не менее, чем на 10% в год, но вероятнее — на 20−25%. Для Росэнергоатома растущий спрос на ИТ-услуги означает растущий спрос на электроэнергию, поэтому ЦОД являются весьма привлекательным рынком», — уверен эксперт.