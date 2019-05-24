Экономический форум «Россия – Греция» пройдет в Северной Осетии

Владикавказ, , 12:17 — REGNUM В Северной Осетии пройдет международный экономический форум «Россия-Греция». Он состоится в рамках Дней греческой культуры, которые будут организованы с 20 по 23 июня, сообщили ИА REGNUM 24 мая в министерстве РСО-Алания по вопросам национальных отношений.

В экономическом форуме будут участвовать представители торгово-промышленных палат РСО-Алании, Греции и Кипра. Ожидается приезд представителей генерального секретариата МИДа Греции по вопросам греков зарубежья, посла Греции в РФ, генерального консула Республики Кипр, представителей бизнес-сообщества Греции, а также гостей из различных субъектов России и стран ближнего зарубежья.

«Проведение форума с международным участием повысит имидж региона и станет дополнительным импульсом к повышению его туристической привлекательности», — отметил председатель греческого общества «Прометей» Юрий Асланиди.

В рамках Дней греческой культуры будут организованы торговые площадки и ярмарки греческих товаров, выставки сувениров, печатной продукции, национальной атрибутики Греции и Кипра. Для гостей форума проведут спортивно-массовые мероприятия с участием спортсменов-профессионалов и любителей из Северной Осетии, Греции, стран СНГ и субъектов России. Итогом Дней греческой культуры станет концерт с участием творческих коллективов и артистов из России и Греции.

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