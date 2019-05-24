Президент Казахстана поручил упростить процедуру банкротства компаний

Нур-Султан, , 12:11 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал упростить условия и сократить сроки процедур реабилитации и банкротства компаний, сообщили 24 мая в пресс-службе главы государства.

Токаев поручил правительству Казахстана изучить лучшую практику стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и рассмотреть возможность принятия новой редакции закона о банкротстве.

Глава государства также рассмотрел тему налоговых кредитов. По его мнению, в налоговый кодекс Казахстана необходимо внедрить инструмент налогового кредитования.

«Новые предприятия должны получить доступ к инвестиционным налоговым кредитам сроком на 3−5 лет», — добавил Токаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января 2019 года заместитель министра финансов Казахстана Канат Баедилов представил депутатам Мажилиса (нижней палаты парламента) новый законопроект по вопросам совершенствования процедур реабилитации и банкротства.

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