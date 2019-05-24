Пятница, 24 Мая 2019 года
12:56:40 МСК

ЦБ намерен заставить банки обслуживать клиентов по голосу и лицу

Экономика

Сейчас финансовые организации сами решают использовать биометрические данные клиентов или нет

ЦБ намерен заставить банки обслуживать клиентов по голосу и лицу
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Банк России

Москва, 24 мая 2019, 12:12 — REGNUM  Российские банки могут обязать оказывать клиентам услуги при помощи Единой биометрической системы (ЕБС). О соответствующих планах Центрального банка (ЦБ) России сообщает газета «Ведомости».

По данным издания, готовятся соответствующие поправки в законодательство.

При помощи ЕБС клиенты, которые сдали биометрию — изображение лица и слепок голоса, могут обслуживаться в отделениях банка не посещая их. Система работает с лета 2018 года и её оператором является «Ростелеком».

На данный момент законодательство обязывает банки собирать и передавать биометрические данные клиентов в ЕБС, однако финансовые организации сами решают, использовать ли их при оказании услуг. Теперь ЦБ РФ выступает с инициативой обязать банки применять биометрию для обслуживания клиентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 66% жителей страны не имели возможности выбирать банк для зачисления заработной платы. Такие результаты показал опросе «Левада-центра».

Читайте ранее в этом сюжете: Около 70% жителей РФ сталкивались с «зарплатным рабством»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Банковское дело
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить