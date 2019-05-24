ЦБ намерен заставить банки обслуживать клиентов по голосу и лицу

Москва, , 12:12 — REGNUM Российские банки могут обязать оказывать клиентам услуги при помощи Единой биометрической системы (ЕБС). О соответствующих планах Центрального банка (ЦБ) России сообщает газета «Ведомости».

По данным издания, готовятся соответствующие поправки в законодательство.

При помощи ЕБС клиенты, которые сдали биометрию — изображение лица и слепок голоса, могут обслуживаться в отделениях банка не посещая их. Система работает с лета 2018 года и её оператором является «Ростелеком».

На данный момент законодательство обязывает банки собирать и передавать биометрические данные клиентов в ЕБС, однако финансовые организации сами решают, использовать ли их при оказании услуг. Теперь ЦБ РФ выступает с инициативой обязать банки применять биометрию для обслуживания клиентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 66% жителей страны не имели возможности выбирать банк для зачисления заработной платы. Такие результаты показал опросе «Левада-центра».

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