Министр финансов Индонезии о положении экономики: «Оставалось стабильным»

Джакарта, , 12:10 — REGNUM Председатель комитета по стабильности финансовой системы Индонезии, министр финансов Сри Мульяни Индравати заявила, что «экономическое положение в стране оставалось стабильным», не смотря на политическую напряженность и беспорядки после объявления результатов всеобщих выборов в стране, сообщает Antaranews.

Сри Мульяни Индравати заявила, что давление на обменный курс рупии, а также на составной индекс цен на акции на неделе вырос из-за глобальных факторов. Хотя она не отрицает, что внутренние факторы, вызванные демонстрациями, также оказали влияние на игроков на рынке. Тем не менее, это не привело к существенному нарушению деятельности по банковским операциям на национальном уровне, отметила она.

«Сейчас наступила эра электронных транзакций. Поэтому физический офис не очень важен. Банковские операции можно осуществлять с помощью цифровых технологий. Поэтому демонстрации не слишком нас затронули», — заявила министр финансов Индонезии.

Как передавало ИА REGNUM, ранее ряд демонстраций прошли в крупных городах Индонезии после того, как ЦИК страны объявила Джоко Видодо и Маруф Амина победителями на президентских выборах в Индонезии в 2019 году.