В Казахстане планируют подготовить 10 тыс. специалистов ключевых отраслей

Нур-Султан, , 11:47 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству республики разработать план обучения 10 тыс. специалистов до 2025 года. Об этом 24 мая сообщили в пресс-службе администрации главы государства.

Специалистов планируется подготовить для ключевых отраслей экономики, которые необходимы для развития казахстанской программы «Индустрия 4.0». Соответствующее поручение президент дал на заседании совета национальных инвесторов.

Токаев добавил, что национальной палате предпринимателей «Атамекен» необходимо более активно продвигать интересы отечественных экспортеров, а также координировать работу для защиты общего рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС) от демпинга.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая директор центра информационно-аналитического обеспечения Национальной академии образования Казахстана Анар Тастанова заявила, что в школах и колледжах республики планируется возродить работу учебно-производственных комбинатов.

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