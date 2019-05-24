Китай готов инвестировать в газификацию Братска миллиард долларов

Иркутск, , 11:30 — REGNUM Китайская компания с уставным капиталом в два миллиона рублей собирается вложить в газификацию Братска (Иркутская область) миллиард долларов. Как следует из официального сообщения городских властей, соответствующее трехстороннее соглашение в ходе V Братского экономического форума подписали сегодня, 24 мая, мэр Братска Сергей Серебренников, генеральный директор ООО «СибТерраСтрой» Евгений Селедцов и председатель Совета директоров ООО «Энергия транслогистик «Шэн-Фэн» Гуан Чан Цзюнь.

Данное событие Евгений Селедцов считает знаменательным. По его оценке, первоочередной задачей сейчас являются инженерные изыскания и масштабная оценка всего комплекса мероприятий, связанных с газификацией Братска. В частности, речь идёт проекте по переброске газа на левый берег Ангары, а также — о развитии газомоторного топлива.

«Мы находимся в начале большого пути. Делаем первый шаг по привлечению в Братск крупных инвестиций и внедрению современных технологий. В конечном итоге наши усилия направлены на улучшение качества жизни братчан», — заявил генеральный директор ООО «СибТерраСтрой».

Примерно такого же мнения придерживается и мэр Сергей Серебренников. Он напомнил, что газификация Братска является частью федеральной экологической программы.

Напомним, в Братске действует локальная газотранспортная система, она работает на базе Братского газоконденсатного месторождения в зоне эксплуатационной ответственности ООО «Газпром трансгаз Томск».

Наряду с освоением природного газа из этого месторождения, приоритетной задачей является начало газификации Иркутской области с Ковыктинского газоконденсатного месторождения, в числе первых потребителей которого должны стать индивидуальные домовладения и коммунальные теплоисточники.

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