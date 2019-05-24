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Seoul Housing & Communities Corp. и ZinCo подписали деловое соглашение

Экономика

Две компании планируют сотрудничать в сфере озеленения

Сеул, 24 мая 2019, 11:19 — REGNUM  Представители южнокорейской компании Seoul Housing & Communities Corporation подписали деловое соглашение с представителями немецкой компании ZinCo. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

ZinCo — немецкая компания по проектировке, строительству и обслуживанию зеленой кровли. Известно, что данная компания занималась озеленением Seoullo 7017, известного как Seoul Skygarden или Skypark, и парка The High Line, расположенного в Нью-Йорке.

Согласно данному соглашению, компании планируют обменяться информацией об озеленении крыш, используя искусственный интеллект, и о системах озеленения, которые помогут сократить количество мелкодисперсных частиц в воздухе.

«Мы надеемся, что данное соглашение послужит своеобразной отправной точкой для контрмер, направленных на борьбу с изменением климата, такими как жара и наводнения, а также мер по борьбе с мелкой пылью», — сообщили представители компании Seoul Housing & Communities Corporation.

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