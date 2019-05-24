Президент Казахстана поручил обеспечить поддержку экспортных компаний

Нур-Султан, , 11:09 — REGNUM Правительство Казахстана и национальный управляющий холдинг «Байтерек» определят перечень экспортных проектов и источники их финансирования. Соответствующее поручение 24 мая дал президент республики Касым-Жомарт Токаев на заседании совета национальных инвесторов, сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент отметил, что приоритет в получении государственной поддержки имеют компании, которые внедряют международные стандарты качества и осваивают новые рынки.

Токаев добавил, что совет национальных инвесторов должен стать постоянной площадкой для диалога между руководством страны и казахстанскими предпринимателями. Для этого необходимо сформировать новый формат работы совета, сказал президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля председатель правления национального управляющего холдинга «Байтерек» Айдар Арифханов заявил, что на поддержку экспортоориентированных проектов в 2019 году планируется выделить 138 млрд тенге ($364 млн).