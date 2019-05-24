Москва и Псковская область подписали программу сотрудничества на пять лет

Москва, , 11:00 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписали программу сотрудничества регионов на 2019−2023 годы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, подписание пятилетней программы сотрудничества стало главным событием Дней Псковской области, которые проходят в столице 23 и 24 мая.

Программа сотрудничества предполагает реализацию совместных проектов в различных сферах экономики и городского хозяйства. В частности, регионы намерены создавать благоприятные условия для деловых связей предпринимателей.

По данным пресс-службы правительства Москвы, в настоящее время cтолица поставляет в Псковскую область легковые автомобили, бензин и дизельное топливо, мазут, кабели и провода, мебель, ювелирные изделия, лекарственные средства, продовольственные товары — колбасные и кондитерские изделия, вина и ликеро-водочные изделия, чай. В Москву из Псковской области ввозятся мясо, колбасные изделия, сыры и сырные продукты, молоко и сливки в твердых формах, рыбные консервы, а также электроводонагреватели, белье, обувь, мебель и керамическая плитка.

На Днях Псковской области в Москве проходит выставка-ярмарка «Псковские вкусы», на которую псковичи привезли только колбасных изделий больше 6 тонн. Также на ярмарке продаются овощи, соления, сувенирные пряники ручной работы, шоколад на меду, иван-чай, цукаты, разные виды сбитня и прочее. Здесь же представлены изделия ручной работы от псковских ремесленников: керамика, ковка, текстиль, изделия из дерева, кожи и стекла.

Кроме того, в парке «Красная пресня» открылась фотовыставка, которая рассказывает москвичам и гостям столицы о достопримечательностях и неизвестных уголках Псковской области.