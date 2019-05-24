В бюджете Переславля-Залесского нет денег даже на цветы для церемоний

Переславль-Залесский, Ярославская область, , 10:48 — REGNUM Из-за кризиса бюджета в Переславле-Залесском Ярославской области власти не могут приобрести даже цветы для награждения мэром талантливых детей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

22 мая в городе состоялась церемония награждения детей, ставших обладателями премии главы Переславля-Залесского. Такая премия присуждается ребятам, достигших больших успехов в учебе, спорте, искусстве.

Награждение детей и преподавателей прошло в доме культуры в торжественной обстановке, дипломы и цветы детям, а также их наставникам вручал глава городского округа Валерий Астраханцев. Однако после церемонии в соцсетях появилась информация, что букеты, которые дарил глава Переславля детям и педагогам, родители покупали на собственные деньги.

«Родителям этих талантливых детей пришлось самим себе и своим педагогам покупать цветы, которые им потом вручили на награждении», — написала в группе «Про Переславль» в социальной сети Вконтакте Юлия Андреева-Волкова.

В администрации Переславля опровергли сведения о том, что цветы покупали за деньги родителей, однако подтвердили, что в бюджете на цветы денег нет. Чиновники попросили найти цветы руководителей муниципальных учреждений, где учатся талантливые дети.

«Некоторые руководители отказались, сославшись на отсутствие возможности выделить эти деньги, никакого давления и принуждения не было. Конечно, собирать с родителей деньги на такие нужды запрещено, поэтому я исключаю ситуацию, когда деньги на цветы давали родители. Детям из тех учреждений, где руководители оказались выделять деньги, мы изыскали возможность все-таки купить цветы за счет благотворителей — у нас есть такая возможность, хотя она и очень ограничена. У нас два раза в год проводятся приемы главы — чествование медалистов и вручение городских стипендий. В принципе деньги на придание церемонии торжественности, в частности, на покупку цветов, закладываются в бюджет, однако сейчас из-за кредиторской задолженности у нас не было возможности закупить цветы централизованно за счет городского бюджета», — рассказала руководитель муниципальной методической службы Переславля-Залесского Надежда Кук.

Бюджетный кризис в Переславле-Залесском обострился после объединения города и района. Несмотря на обещания региональных властей, объединенный городской округ не получил серьезных финансовых вливаний из областного бюджета.

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