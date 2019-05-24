Росавиация разрешила размещение аэропорта «Сиверский» в Ленобласти

Гатчина, Ленинградская область, , 10:57 — REGNUM Министерство транспорта России и Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) официально подтвердили возможность размещения гражданского аэропорта в поселке Сиверский Гатчинского района Ленинградской области. Об этом сообщили 24 мая в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти.

Напомним, военный аэродром «Сиверский» с 1937 года эксплуатировался в интересах обеспечения обороны страны. В настоящее время аэродром передается в распоряжение Ленинградской области. Власти региона рассчитывают, что аэропорт «Сиверский» будет ориентирован на обслуживание грузовой и частной авиации, но надеются в будущем создать здесь базу для бюджетных перевозчиков.

«Одобрение федеральным центром стратегического проекта позволяет перейти к активным действиям по его реализации. В ближайшее время будут разграничены территории военного и гражданского использования и сформирован земельный участок для инвестпроекта по строительству грузового и лоукостерного хаба», — заявил сегодня губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

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Напомним, взлетная полоса бывшего военного аэродрома способна принимать тяжелые грузовые самолеты.

В декабре 2018 года Александр Дрозденко сообщал, что проектом аэропорта интересуются компании из Китая и Швейцарии.

Первые рейсы из аэропорта «Сиверский» в Гатчинском районе Ленинградской области должны быть выполнены уже в следующем году, отмечал глава региона в январе 2019 года. Тогда же гендиректор компании «Евросиб», которая выступает инвестором проекта, представил «дорожную карту» по запуску нового аэропорта.

Вторым этапом развития проекта аэропорта «Сиверский», по замыслу властей Ленобласти, должно стать оказание услуг частной авиации с появлением стоянки для бизнес-джетов. Третьим этапом — создание базы для бюджетных авиакомпаний-лоукостеров.

Реализацию проекта курирует управление по транспорту Ленинградской области.

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