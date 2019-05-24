В сенате Казахстана призвали пересмотреть нормы по строительству больниц

Нур-Султан, , 10:44 — REGNUM Депутат сената Казахстана Али Бектаев призвал министерство здравоохранения республики пересмотреть нормативы на строительство учреждений здравоохранения, сообщает 24 мая агентство «Казинформ».

24 мая в сенате республики прошло заседание депутатской группы по вопросам повышения доступности и эффективности медицинской помощи. Сенатор отметил, что многие жители Туркестанской области обращаются с жалобами из-за отдаленности больниц.

Бектаев добавил, что больницы во многих аулах были закрыты и население вынуждено ездить в отдаленные районные больницы, которые не в состоянии обслужить растущее население.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с медицинскими работниками Актюбинской области заявил, что на строительство 10 медучреждений в семи регионах республики в 2019—2021 годах планируется выделить 120 млрд тенге ($317 млн).

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