Новгородские власти разберутся с «безграмотными действиями» по вывозу ТКО

Великий Новгород, , 10:37 — REGNUM Безграмотные действия региональных операторов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) нивелируют плюсы новой системы утилизации отходов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Новгородской области, об этом заявил глава региона Андрей Никитин после встреч с жителями, которые получили квитанции на вывоз мусора на людей, давно ушедших из жизни, без договоров с региональными операторами или не получив услуги.

Губернатор привёл в пример жительницу деревни Борки Новгоросдкого района, которая получила квитанцию от регионального оператора.

«700 рублей она должна заплатить, при этом нет договора и, как она говорит, машину не видела ни разу», — отметил Никитин.

В качестве позитивного момента глава региона отметил, что в Новгородской области — едва ли не самые низкие тарифы на вывоз мусора в стране.

«Но из этого не следует, что кто-то должен платить за воздух, за людей давно ушедших», — отметил губернатор.

Министру жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Ирине Николаевой поручено в течение двух недель проанализировать жалобы жителей, а затем организовать совещание с участием руководителей региональных операторов, глав районов и поселений, представителями прокуратуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области счета за вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО) региональные операторы в ряде районов выставили на абонентов, которые умерли 10−15 лет назад. Такие случаи зафиксированы и в других регионах — в частности, в Нижегородской области, где к проверкам подключилась прокуратура.

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