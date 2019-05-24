Под Иваново неделю тлеет свалка ТБО: властям не хватает 500 тыс. рублей

Иваново, , 10:36 — REGNUM Территория полигона ТБО в местечке Залесье Тейковского района Ивановской области тлеет уже неделю — возгорание там произошло ночью 16 мая. Ситуация обсуждалась 23 мая на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности в администрации Иваново, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Как отмечалось, открытое горение отходов на полигоне «Залесье» началось ночью 16 мая, участок возгорания составил около полутора гектаров. В настоящее время открытого горения и задымления там нет, однако ликвидировать тление пока не удалось. Сейчас этот участок проливают двумя ветками водопровода, территория тления покрывается слоем грунта — на полигон уже доставлено полторы тысячи тонн укрывного грунта. Нужна ещё тысяча тонн. Как сообщил директор МУП «САЖХ г. Иванова» Алексей Сахаров, для завершения работ и привлечения дополнительной техники необходимо 500 тысяч рублей. Эти средства будут выделены из резервного фонда.

На заседании обсуждались вопросы тушения ещё одного объекта — бывшей свалки на улице Минской. Возгорание там ликвидировали 8 мая, территорию планируют засыпать грунтом, но для этого нужно 4,1 млн рублей. Как отметил начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Иванова Эдуард Осипов, идет ежедневный мониторинг объекта, чтобы не допустить повторного возгорания.

Отметим, что последние несколько дней жители разных районов Иванова в соцсетях жаловались на едкий запах, который доходит с тлеющей свалки до областного центра.