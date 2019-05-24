Товарооборот между Казахстаном и Турцией в первом квартале вырос на 50%

Нур-Султан, , 10:20 — REGNUM Товарооборот между Казахстаном и Турцией по итогам первого квартала 2019 года составил $632 млн, что на 50% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Бейбут Атамкулов, сообщает 24 мая агентство «Казинформ».

24 мая в Нур-Султане состоялись переговоры глав внешнеполитических ведомств Турции и Казахстана. По итогам встречи Атамкулов отметил, что стороны планируют увеличить взаимный товарооборот до $5 млрд.

Глава МИД Казахстана напомнил, что под председательством глав двух государств проведено три заседания совета стратегического сотрудничества. Страны сохраняют стратегическое партнёрство на протяжении 10 лет, добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, турецкая компания Esan Eczacibasi планирует построить в Казахстане горно-обогатительный комплекс на базе месторождения Алайгыр. Соглашение было подписано в рамках XII астанинского экономического форума.

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